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В Норвегии задержали россиянина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности

Общество

 

Норвежская полиция задержала россиянина по подозрению в незаконной разведывательной деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Полицейские сообщили, что россиянина задержали в аэропорту Осло 21 сентября. Норвежские правоохранители сказали, что он будет находиться под стражей в течение двух недель «из-за риска уничтожения доказательств». Агентство уточняет, что задержанный посетил семинар по оцифровке данных, который проходил в парламенте Норвегии на этой неделе.

По данным норвежского издания VG, задержанному россиянину 51 год. В полиции VG сообщили, что его задержали из-за подозрительного поведения на семинаре. Адвокат россиянина рассказал изданию, что у задержанного изъяли электронное оборудование и отметил, что его подзащитный считает произошедшее недоразумением.

Издание Aftenposten отмечает, что россиянина подозревают в нарушении статьи 121 Уголовного кодекса Норвегии. Она включает в себя незаконную разведывательную деятельность против государственной тайны, а срок наказания по ней составляет три года тюрьмы.  

Имя задержанного россиянина не сообщается. 

Теги:
россияне, задержания, норвегия, em
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