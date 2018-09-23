На выборах губернатора в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР опередил единоросса

Обновлено Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,67% голосов после подсчета 100% бюллетеней. Его соперник из «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 27,97%.

В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал обходит представителя «Единой России» и действующего главу региона Вячеслава Шпорта. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

После обработки 99,12% бюллетеней Фургал набирает 69,62% голосов, у Шпорта 27,91%. По данным ЦИК РФ, за него проголосовали 324 тысячи 356 избирателей.

Ранее экзит-полы, проведенные коммуникационной группой «Медиатехнологии», показали победу Шпорта во втором туре губернаторских выборов. Издание «Проект» со ссылкой на источники писало, что, по данным экзит-полов на 18:30 по местному времени, Шпорт уступал Фургалу (35% против 65%).

Глава ЦИК Элла Памфилова допустила возможность отмены результатов губернаторских выборов в Хабаровском крае, если случаи нарушений подтвердятся. Предвыборные штабы обоих кандидатов подавали жалобы в связи с нарушениями во время голосования.

Напомним, в Хабаровском крае 23 сентября проходит второй тур губернаторских выборов. В первом туре действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, уступив кандидату от ЛДПР Фургалу на 0,19%. Второй тур выборов также проходит во Владимирской области.

В Хакасии 23 сентября должен был состояться второй тур губернаторских выборов, но его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. «Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — сказал он. Позже пресс-служба Зимина сообщила, что речь не идет о его отставке.