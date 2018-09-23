На выборах губернатора Владимирской области лидирует кандидат от ЛДПР
Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин набрал во втором туре выборов 49,83% голосов после обработки 8,93% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Действующий губернатор, кандидат от «Единой России» Светлана Орлова набрала 44,90% голосов избирателей.
Согласно данным избиркома, явка на 18:00 составила 33,28%.Итоговая явка будет известна вместе с объявлением первых результатов голосования.
Движение «Голос» обвинило координатора регионального отделения ЛДПР во Владимирской области в отказе от реальной борьбы во втором туре, поскольку устраняется «контроль за теми комиссиями, на которых находятся опытные и хорошо подготовленные общественные наблюдатели».
«На горячую линию и „Карту нарушений“ приходят тревожные сигналы о том, что в нарушение законодательства председатели комиссий получили указания выдавать копии протоколов только после согласования результатов с вышестоящей комиссией. Также поступили сообщения о возможной подготовке к переписыванию протоколов», — говорится в сообщении.
Кроме того, пишет «Голос», во втором туре помещения для голосования и территориальных избирательных комиссий не оснащены видеокамерами.
«Это делает практически невозможным внешний контроль за происходящим там голосованием и подсчетом голосов», — сообщили в организации.
Во Владимирской области 23 сентября проходит второй тур губернаторских выборов. В первом туре Светлана Орлова («Единая Россия»), которая является действующим губернатором области, набрала около 36,5% голосов, это примерно на 5% больше, чем кандидат в губернаторы от ЛДПР Владимир Сипягин.
Второй тур губернаторских выборов завершился в Хабаровском крае. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал обошел представителя «Единой России» и действующего главу региона Вячеслава Шпорта. После обработки 100% бюллетеней Фургал набрал 69,67% голосов, его соперник получил 27,97%.
В Хакасии 23 сентября должен был состояться второй тур губернаторских выборов, но его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру.