В Краснодаре возбудили дело о нападении на полицейского против адвоката Михаила Беньяша

В Краснодаре против адвоката Михаила Беньяша возбудили дело о применении насилия по отношению к представителю власти (часть первая статья 318 УК). Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Алексей Аванесян.

«Михаил сидел в приемнике-распределителе и через шесть часов должен был выйти. Меня вызвал следователь, предъявил постановление о возбуждении уголовного дела, Михаила допросили, назначили экспертизу. Следователь принял решение заключить его под стражу», – рассказал адвокат.

Он уточнил, что Беньяша задержали на 48 часов.

Ранее Беньяша арестовали на 14 суток за невыполнение требований сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Ему также назначили 40 часов обязательных работ по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение публичной акции без подачи уведомления). Поводом стал пост адвоката в социальных сетях об акции против пенсионной реформы.

После этого 320 адвокатов из 50 регионов обратились в Федеральную палату адвокатов с просьбой защитить Беньяша.

По данным международной правозащитной группы «Агора», Беньяша задержали днем 9 сентября без объяснения причин, избив его и женщину-свидетеля в салоне автомобиля. У них также отобрали телефоны и личные вещи.

Защитника Беньяша, Алексея Аванесяна, на протяжении семи часов не пускали в ОВД. Позднее он опубликовал фотографии задержанного, на которых были видны следы побоев и насилия.

Читайте также Акции протеста в Москве и Петербурге закончились жесткими задержаниями. Фоторепортаж

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. По данным правозащитников, в 59 городах задержали более тысячи человек, около 60 из них были несовершеннолетними.

Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщил, что при освещении протестных акций 9 сентября пострадали 17 журналистов: трое были избиты и 14 задержаны. МВД начало проверку после сообщений о задержании журналистов на митинге.