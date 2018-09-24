На губернаторских выборах во Владимирской области победил кандидат от ЛДПР

Во втором туре выборов губернатора Владимирской области победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набрав, по данным ЦИК, более 57% голосов. За его конкурента, действующего губернатора региона Светлану Орлову проголосовали более 37% избирателей.

«Случилось то, что должно было случиться. Хочу выразить благодарность жителям Владимирской области, моим землякам за ту поддержку, которую они мне оказали как в первом туре, так и во втором», — цитирует Интерфакс Сипягина. По его словам, он был уверен в победе на протяжении всей избирательной кампании.

Напомним, 23 сентября прошел второй тур губернаторских выборов во Владимирской области и Хабаровском крае, где также победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

В Хакасии 23 сентября должен был состояться второй тур губернаторских выборов, но его перенесли из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. «Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии. Я убежден, что никакие политические амбиции не должны вредить народу республики», — сказал он. Позже пресс-служба Зимина сообщила, что речь не идет о его отставке