В Москве на выходе из спецприемника задержали Алексея Навального

В Москве на выходе из спецприемника задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил начальник его избирательного штаба Леонид Волков в своем твиттере.

Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли дверь — и тут же провели в автобус. И увезли в неизвестном направлении. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 24, 2018

По словам Волкова, Навального увезли в ОВД «Даниловский». Он пояснил, что на политика оформляют административный протокол за нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу (ч. 4 ст. 20.2 КоАП). Максимальным наказанием по этой статье является штраф в размере до 300 тысяч рублей или 20 суток ареста.

Напомним, Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Он был уверен, что арест связан с митингом против повышения пенсионного возраста, прошедшим 9 сентября.