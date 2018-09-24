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В Москве на выходе из спецприемника задержали Алексея Навального

Общество

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В Москве на выходе из спецприемника задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил начальник его избирательного штаба Леонид Волков в своем твиттере.

По словам Волкова, Навального увезли в ОВД «Даниловский». Он пояснил, что на политика оформляют административный протокол за нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу (ч. 4 ст. 20.2 КоАП). Максимальным наказанием по этой статье является штраф в размере до 300 тысяч рублей или 20 суток ареста. 

Напомним, Навального 27 августа арестовали на 30 суток за митинг в поддержку «Забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января.  Он был уверен, что арест связан с митингом против повышения пенсионного возраста, прошедшим 9 сентября.

Теги:
москва, задержания, навальный, em
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