В Италии совершили нападение на художницу Марину Абрамович

Во Флоренции совершено нападение на художницу Марину Абрамович. Об этом сообщает Assosiated Press.

Агентство отмечает, что инцидент произошел в музее Palazzo Strozzi, где проходит выставка Абрамович. Неизвестный ударил ее по голове картиной. По словам директора музея Артуро Галансино, Абрамович не пострадала в результате нападения.

Издание Republica сообщает, что напавший на художницу является гражданином Чехии, ему 51 год.

«Я была в шоке. Первое, что я спросила, было: я хочу поговорить с ним, я хочу знать, почему он это сделал. Почему эта ненависть против меня?», — сказала Абрамович Republica.

По словам Абрамович, она впоследствии спросила у напавшего на нее о причинах поступка. Он сказал, что «должен был сделать это для своего искусства».

Напавшего на Абрамович задержали на месте.