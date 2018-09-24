Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о возможном повышении возраста продажи алкоголя в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возраст продажи алкоголя в России могут повысить до 20 или 21 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голиковой, установление новых возрастных ограничений для продажи алкоголя может быть рассмотрено в рамках проекта «Демография» по формированию здорового образа жизни, который включает в себя меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака и связанные со здоровым питанием, спортом и физкультурой.

« Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», — сказала Голикова.

Также вице-премьер сообщила, что повышение возраста продажи алкоголя является одной из мер для формирования у россиян мотивации к ведению здорового образа жизни.

В апреле Министерство здравоохранения сообщило, что количество потребляемого алкоголя на душу населения в России с 2006 года сократилось почти на 40%. В Минздраве отметили, что это стало возможным благодаря систематической работе.