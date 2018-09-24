Правительство отказалось поддержать законопроект о курилках в аэропортах

Правительство не поддержало законопроект о возвращении помещений для курения в российские аэропорты. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Этот законопроект был на официальном заключении в правительстве. По итогам обсуждений на согласительном совещании законопроект не был поддержан», — сказала Голикова.

Голикова также заявила, что возраст продажи алкоголя в России могут повысить до 20 или 21 года. По ее словам, установление новых возрастных ограничений для продажи алкоголя может быть рассмотрено в рамках проекта «Демография» по формированию здорового образа жизни, который включает в себя меры по ограничению или отказу от алкоголя и табака и связанные со здоровым питанием, спортом и физкультурой.

Законопроект, возвращающий курительные комнаты в аэропорты, был внесен в Госдуму в ноябре 2017 года депутатом от «Единой России» Сергеем Боярским. В сентябре Боярский сообщал, что проект поддержан Минтрансом.

Помещения для курения на вокзалах и в аэропортах были закрыты летом 2013 года после вступления в силу «антитабачного» закона. Согласно действующему закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в помещениях аэропортов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в них запрещено курить.

Нарушение закона влечет к административной ответственности и штрафу до 1,5 тысяч рублей.