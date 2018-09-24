Суд отклонил иск о «пыточных условиях» содержания фигуранта «пензенского дела» Юлия Бояршинова

В Ленинградской области Ломоносовский суд отказался удовлетворить иск фигуранта дела о террористическом организации «Сеть» Юлия Бояршинова о пыточных условиях содержания в СИЗО-6. Об этом сообщает «Коммерсант».

Суд рассматривал иск Бояршинова в отсутствие истца, потому что обвиняемого, как и остальных фигурантов дела,этапировали на следственные действия в Пензу. Судья посчитал требования истца обеспечить Бояршинова нормальные условия содержания «необоснованными».

В суде адвокат Бояршинова Ольга Кривонос говорила, что его поместили в «критически перенаселенный барак» на 116 спальных мест, где содержались 150 заключенных, в том числе подозреваемых в убийствах, и где на человека приходится 2 квадратных метра вместо четырех, положенных по закону.

Адвокат настаивала, что, по закону, подследственные по «террористическим» статьям должны находиться отдельно, а также рассказала, что сокамерники называли Бояршинова террористом, а конфликты с ними угрожали его здоровью и жизни.

По «пензенскому делу» в Санкт- Петербурге и Пензе проходят 11 человек. По версии следствия, сообщество «Сеть» готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

В октябре 2017 года в Пензе по делу «Сети» арестовали пятерых человек — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Из Петербурга также доставили Армана Сагынбаева. В конце января в Петербурге были задержаны Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (последнему обвинение в участии в террористическом сообществе «Сеть» по ч.2 ст.205.4 УК предъявили в апреле). В июле в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.