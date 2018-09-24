КПРФ и ЛДПР договорились о создании коалиционных правительств в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области

КПРФ и ЛДПР сформируют коалиционное правительство в Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, пишет Интерфакс.

Существование договоренностей о формировании коалиционных правительств между руководством партий также подтвердил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

23 сентября во втором туре выборов губернатора Владимирской области победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набрав более 57% голосов. Он обошел действующего губернатора Светлану Орлову.

Второй тур выборов прошел также в Хабаровском крае. Согласно предварительным данным, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов. Кандидат от «Единой России» и действующий глава региона Вячеслав Шпорт получил 27,97% голосов.

В тот же день в Хакасии должен был состояться второй тур губернаторских выборов, но его перенесли на 7 октября из-за того, что кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. В итоге, в выборах губернатора примут участие кандидаты от «Справедливой России» Андрей Флягин и КПРФ Валентин Коновалов.