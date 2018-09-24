Правительство одобрило законопроект по защите детей от колумбайн-сообществ

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий колумбайн-сообщества, пропагандирующие насилие в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, передает РИА Новости.

«Мы даем правоохранителям механизм оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные. Законопроектом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности», — сообщила Яровая.

Кроме того, по предложению Роскомнадзора, законопроектом предлагается сократить сроки для принятия мер с 3 суток до 1 суток, добавила вице-спикер.

Инициативу Яровой поддержали Генпрокуратура, Роскомнадзор, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минкомсвязи и Минпросвещения.

В январе с запросом о проверке посвященных «Колумбайну» сообществ «ВКонтакте» в Роскомнадзор обратился депутат Гослумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Напомним, что в прошлом году в нескольких российских школах подростки совершали нападения, вдохновившись трагедией в американской школе «Колумбайн». Речь идет о событии в 1999 году, когда два старшеклассника Харрис и Клиболд устроили массовое убийство в школе «Колумбайн». В результате были убиты 13 и ранены 26 человек. Сами стрелявшие совершили самоубийство.

В январе в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, а затем ударили ножами друг друга. В результате пострадали 15 человек. Через несколько дней в Улан-Удэ девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников. В результате были госпитализированы семь человек, в их числе и сам нападавший. Перед задержанием подросток попытался покончить с собой.