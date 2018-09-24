Президента Молдавии временно отстранили от должности из-за отказа утвердить кандидатуры министров

Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил от обязанностей президента Игоря Додона, сообщает Интерфакс.

КС отстранил Додона по запросу депутатов от Демократической партии после того, как президент отказался назначить на должности министров, предложенных главой правительства.

Теперь уже премьер-министр Павел Филип в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи и министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Игоря Додона дважды отстраняли от должности президента. В первый раз в октябре 2017 года после отказа назначить предложенную кандидатуру на пост министра обороны. Во второй раз в январе 2018 года во время назначения еще пяти министров.

Согласно молдавским законам, глава государства может отклонить предложенные кандидатуры только один раз. В случае повторного отказа его полномочия временно переходят к председателю парламента.