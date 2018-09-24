ФСБ запретила активисту штаба Навального из Украины въезд в Россию на 10 лет

ФСБ запретила въезд в Россию до 2028 года активисту Йошкар-Олинского штаба Алексея Навального Даниилу Биляку, являющемуся гражданином Украины. Об этом Биляк рассказал «7x7».

Как отмечает издание, активист был прописан в городе, сейчас находящемся под контролем властей самопровозглашенной Луганской народной республики. В 2014 году после начала военных действий он переехал в Россию и поступил в Радиомеханический техникум Йошкар-Олы. С 2017 года он стал активистом местного штаба Навального.

После акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, заявителем которой была его девушка, полицейские, по его словам, стали часто задерживать его под предлогом проверки документов.

Ему также пришло уведомление об аннулировании разрешения на временное проживание, из-за чего он был вынужден вернуться в ЛНР. 13 сентября на таможенном пункте по пути обратно в Россию он узнал о 10-летнем запрете на въезд, который был мотивирован п. 1 ст. 27 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», согласно которому въезд в страну запрещается, если «это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

Когда Биляк попросил сотрудников таможенной службы уточнить, с чем связан отказ, те после телефонного звонка, согласно посту активиста во вконтакте, в разговоре между собой сказали: «Знаешь, за что этого? Идиот за Навального».

Напомним, 5 мая во многих городах России прошла акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина. В результате по всей стране были задержаны около 1600 человек.