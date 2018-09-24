Россия передаст Сирии зенитный ракетный комплекс С-300 после крушения Ил-20

Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — подчеркнул глава российского Минобороны.

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Ранее «Коммерсант» рассказал о том, что поставка в Сирию систем ПВО С-300 может стать ответом на крушение самолета Ил-20, вину за которое Минобороны России полностью возложило на ВВС Израиля.

Появление в Сирии систем С-300, по словам источника газеты, станет «серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов по Сирии». Чтобы исключить вероятность ЧП, за каждым сирийским расчетом планируется закрепить российских офицеров.

Сейчас на вооружении сирийской армии есть системы и комплексы ПВО советского производства: С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».

Как 23 сентября рассказал на брифинге представитель министерства обороны Игорь Конашенков, около 22:00 17 сентября российский самолет Ил-20М оказался на направлении огня сирийских систем ПВО С-200Э, нацеленном на четыре израильских самолета F-16, совершавших налеты по промышленным объектам Сирии. В 22:03 он был сбит над Средиземным морем зенитной ракетой, находившиеся на борту Ил-20 15 членов экипажа погибли.