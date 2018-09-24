ЕСПЧ зарегистрировал жалобу крымского журналиста Николая Семены на запрет заниматься публичной деятельностью

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу крымского журналиста Николая Семены и его защитника адвоката международной правозащитной группы «Агора» Александра Попкова на приговор Железнодорожного районного суда Симферополя, осудившего журналиста на 2 с половиной года заключения условно с запретом заниматься публичной деятельностью.

«Мы рассчитываем на справедливое, в отличие от российское, судебное разбирательство. Мы считаем, что есть все основания для признания нарушений статей 10, 6 и 8 Европейской конвенции, то есть вмешательство в личную жизнь в ходе прослушки и обыска, несправедливое судебное разбирательство, когда суд удовлетворился заключениями экспертов ФСБ и отверг заключения специалистов защиты. И основаное: нарушение свободы слова, когда журналиста привлекли к уголовной ответственности за его т руд, за его статьи», — пояснил адвокат Семены Александр Попков.

Напомним, что Семена обвинялся в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России за публикацию на сайте проекта Радио Свобода Крым. Реалии, где он писал о том, что энергоблокада полуострова со стороны Украины, начавшаяся осенью 2014 года, может стать первым шагом к возвращению Крыма. Статья была размещена в разделе «Мнения» и стала ответом на дискуссию, развернувшуюся вокруг энергоблокады и других ограничений Крыма, как со стороны Украины, так и крымскотатарских активистов. В апреле 2015 года у Семены и еще семи его коллег прошли обыски, были изъяты техника, записи журналиста за несколько десятков лет работы.

Первоначально проверку в отношении него проводили по подозрению в госизмене, но набрать на обвинение материалов не удалось, и дело было возбуждено по обвинению в сепаратизме.

За Семеной все время проверки шла слежка, начавшаяся еще до разрешения суда, — следствие сделало сотни скриншотов экрана компьютера журналиста, к которому был получен удаленный доступ.

Семена вину не признал и настаивал, что выражал свое мнение, никого к сепаратизму не призывал. Судебный процесс вместе с апелляцией длился больше года, приговор был условным, но главное, и это признает сам журналист и его защитники, было ограничение заниматься публичной деятельностью.

«Это настоящая причина моего преследования, заставить замолчать и перестать заниматься журналистской деятельностью», — говорил Семена до приговора. После он уже ничего публично комментировать не мог.

Защита просила суд объяснить, что значит «публичная деятельность», однако Железнодорожный райсуд Симферополя, вынесший приговор, ответил без конкретики: «дополнительное наказание распространяется на все виды публичной деятельности, связанной с выступлением и публикациями в средствах массовой информации, электронных или информационно-коммуникационных сетях „Интернет“ на срок два года».

Жалобу Семены в Европейском суде по правам человека рассматривали пять месяцев. Было принято решение о регистрации, но приоритет жалобе предоставлять суд не стал, несмотря на соответствующую резолюцию Европарламента. В октябре 2017 года была принята резолюцию «Дела лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, а также журналиста Миколы Семены», в которой Европарламент призывал ЕСПЧ «рассмотреть все жалобы из Крыма в приоритетном порядке, поскольку внутренняя судебная система России не может и не предоставляет средств правовой защиты в подобных случаях».