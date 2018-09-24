Лидера «Христианского государства» отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина отпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде, сообщили источники Интерфакса.

«Предельный срок заключения под арестом по тяжести вменяемого Калинину преступления составляет один год. Следствие не может ходатайствовать перед судом о продлении обвиняемому срока ареста, поэтому СК отпустил его под подписку», — объяснил собеседник агентства ТАСС.

Официального подтверждения этой информации нет. В Хамовническом суде и Московском городском суде сообщили, что материалы о продлении ареста Калинину не поступали, а срок содержания под стражей ему продлевали в последний раз до 23 сентября.

Калинина задержали в сентябре 2017 года в рамках уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Обвиняемый свою вину не признает, однако не отрицает, что по религиозным убеждениям отправлял в кинотеатры письма с угрозами, требуя отказаться от проката фильма.

Участники «Христианского государства» Александр Баянов, Денис Манталуцу и брат лидера организации Юрий Калинин были арестованы за поджог автомобиля у офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Учителя, в рамках акции «За „Матильду“ гореть». Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества. Суд назначил им по два года колонии.

Фильм «Матильда», рассказывающий о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, вызвал широкий общественный резонанс. В частности, против него активно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Из-за угроз несколько крупных сетей кинотеаров отказались от его показа, мотивируя свое решение тем, что не смогут обеспечить безопасность зрителей.