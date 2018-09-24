В Сургуте рассказали о проверке после информации о взятках сотрудникам колонии за «спокойную жизнь»

ФСИН по Ханты-Мансийскому автономному округу начала проверку информации о том, что в колонии №11 в Сургуте, по информации СМИ, заключенные дают взятки сотрудникам исправительного учреждения за «спокойную жизнь». Об этом Интерфаксу заявил начальник пресс-службы региональной ФСИН Азамат Азнагулов.

Азнагулов уточнил, что проверка началась раньше, чем эта информация появилась в СМИ, и после того, как она закончится, «можно будет сделать выводы».

Информация о том, что сотрудники колонии №11 в Сургуте якобы брали взятки, появилась на сайте Русской службы «Би-би-си». Герой публикации, заключенной это колонии рассказал, как его якобы вызвал один из оперативников и намекнул, что нужно заплатить, если он «хочет жить спокойно».

По словам заключенного, впервые ему намекнули о взятке в несколько млн рублей в 2016 году за то, чтобы получить положительное заключение УДО. Один раз герой публикации согласился передать деньги, чтобы все же «жить спокойно». Его родственником, по информации «Би-би-си» пришлось передать деньги в тушке барана.

Жена другого заключенного утверждает, что за последний год она передала сотрудникам регионального ФСИН товары стоимостью в несколько сот тысяч рублей.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись пытки заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии (ИК) №1. Это запись, датированная 2017 годом, показыает, как мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Год назад сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

В августе «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.