В Краснодаре против адвоката Михаила Беньяша возбудили еще одно уголовное дело

В Краснодаре адвоката Михаила Беньяша, в отношении которого накануне возбуждили дело о применении насилия к полицейскому, заподозрили в воспрепятствовании правосудию (статья часть 1 статьи 294 УК). Об этом сообщил «Медиазоне» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков.

На сайте регионального управления Следственного комитета уточняется, что 6 мая этого года в здании Первомайского районного суда «осуществлялось рассмотрение материала об административном правонарушении в отношении женщины, в качестве защитника которой выступал подозреваемый». Адвокат «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи» и не реагировал на замечания. Беньяша решили выгнать из зала и отстранить от процесса.

«Покидать зал судебного заседания адвокат отказался, в связи с чем был принудительно удален. В этот же день мужчина, будучи осведомленным о том, что он лишен права находиться при рассмотрении дел об административных правонарушениях, пытался вмешаться

в деятельность суда и воспрепятствовать осуществлению правосудия при рассмотрении дел путем проникновения в зал судебного заседания, из которого он был удален судьей», — говорится в сообщении СК.

Сам Беньяш рассказал «Новой газете», что на заседании по делу участников акции «Он нам не царь» 6 мая его вывели приставы после требования пустить в зал всех слушателей. Когда он захотел вернуться, двое полицейских швырнули его в металлоискатель.

Следственная оперативная группа после этого провела проверку по статье об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК). Следователи встали на сторону сотрудников МВД, сказавших, что Беньяш сам «умышленно оттолкнулся о них и упал на рамку стационарного металлообнаружителя, с целью ее опрокинуть».

Накануне сообщалось, что против Беньяша возбудили дело о применении насилия по отношению к представителю власти (часть первая статья 318 УК).

За несколько часов до освобождения адвоката из усть-лабинского спецприемника, где Беньяш отбывал 14 суток, следователь захотел провести с ним следственные действия.

Адвоката арестовали за неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП) на акции против повышения пенсионного возраста. Ему также назначили 40 часов исправительных работ по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичной акции без подачи уведомления) за пост об акции 9 сентября.

По данным международной правозащитной группы «Агора», Беньяша задержали днем 9 сентября без объяснения причин, избив его и женщину-свидетеля в салоне автомобиля. У них также отобрали телефоны и личные вещи.

Защитника Беньяша, Алексея Аванесяна, на протяжении семи часов не пускали в ОВД. Позднее он опубликовал фотографии задержанного, на которых были видны следы побоев и насилия.