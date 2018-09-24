В администрации Читы прошли обыски по делу о мошенничестве в крупном размере

В Забайкальском крае в администрации Читы прошли обыски в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По словам сотрудника пресс-службы, в мэрии ведется выемка документов «в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника городской администрации». В интересах следствия имена и детали расследования не разглашаются.

По информации портала «Чита.ру», речь может идти о бывшем председателе городского комитета по управлению имуществом Сергее Коновалове.

Несколько источников в краевых органах власти рассказали изданию, что вместе с предпринимателем (его имя не называется) чиновник сделал оценку стоимости участка и расположенного на нем здания. За мелкую взятку они попросили занизить цену примерно на 1,3 миллиона рублей, рассказал собеседник портала. После этого через цепочку посредников участок продали родственнице Коновалова.