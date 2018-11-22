Госдума разрешила голосовать на выборах под домашним арестом

Депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие законопроекта, который обязывает сотрудников участковых избирательных комиссий (УИК) проводить голосование на дому для граждан, находящихся под домашним арестом. Об этом сообщил Интерфакс.

«При принятии данного закона мы восстановим право тех граждан, которые на данный момент находятся под домашним арестом и не могут выйти из помещения. На данный момент их избирательное право нарушено и принятием данного законопроекта будет восстановлено», — заявил депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Альшевских.

Инициаторами поправок выступили депутаты Заксобрания Ульяновской области. Свои предложения они внесли в Госдуму еще в 2016 году. Изменения, по их мнению, необходимо было внести в три закона, связанных с голосованием в России.

Сейчас закон дает право голосовать гражданам, содержащимся в следственных изоляторах. Так, например, на выборах мэра Москвы, которые прошли 9 сентября 2018 года, явка в столичных СИЗО составила почти 100% — за кандидатуру градоначальника проголосовали почти 2,5 тысячи задержанных.