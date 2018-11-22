Google представила новые правила размещения политической рекламы в преддверии выборов в Европарламент
Google представила новые правила по размещению политической рекламы в преддверии выборов в Европейский парламент в 2019 году, говорится в блоге компании.
Среди новых требований — указание политической партии, кандидата или лица, занимающего политическую должность в данный момент, которые оплатили рекламное объявление.
Компания в обязательном порядке будет публиковать отчеты о прозрачности предвыборной рекламы: о том, сколько средств рекламодатели тратят на объявление, и на какую аудиторию они нацелены.
«Наша цель — помочь пользователям понять, как работает политическая реклама в интернете», — отмечается в заявлении.
В мае руководство ряда соцсетей также решило изменить правила размещения политической рекламы. Теперь в Twitter необходимо будет указывать личные данные, а само объявление будет помечаться специальным знаком, также будет указан его спонсор. В Facebook пользователям будет доступен бюджет рекламной кампании и статистика просмотров, в том числе пол и возраст смотревших.
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Ужесточение правил размещения политической рекламы началось после скандала вокруг британской аналитической компании Cambridge Analytica, сотрудничавшей с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа. Она собрала данные миллионов пользователей Facebook, что могло повлиять на политические предпочтения избирателей на президентских выборах в США в 2016 году .
Выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. По итогам голосования должны избрать 750 членов, которые войдут в законодательный и представительный орган Европейского союза. В выборах примут участие около 350 млн человек.