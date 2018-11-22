Google представила новые правила размещения политической рекламы в преддверии выборов в Европарламент

Google представила новые правила по размещению политической рекламы в преддверии выборов в Европейский парламент в 2019 году, говорится в блоге компании.

Среди новых требований — указание политической партии, кандидата или лица, занимающего политическую должность в данный момент, которые оплатили рекламное объявление.

Компания в обязательном порядке будет публиковать отчеты о прозрачности предвыборной рекламы: о том, сколько средств рекламодатели тратят на объявление, и на какую аудиторию они нацелены.