В ФСБ рассказали о предотвращении «целого ряда» нападений на российские школы
Федеральная служба безопасности в октябре этого года предотвратила целый ряд нападений на российские школы. Об этом, как сообщает РИА Новости, на круглом столе в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных заведениях заявил первый заместитель начальника управления ведомства Сергей Егоров.
«После событий в Керчи мы только в октябре месяце предотвратили целый ряд реальных нападений на школы», — сказал Егоров.
При этом представитель спецслужбы не привел конкретных примеров, отметив лишь, что ФСБ не связывает уже случившиеся нападения с международным терроризмом.
«Ситуация очень сложная, очень непростая», — добавил Егоров, подчеркнув, что нынешнее законодательство в безопасности образовательных учреждений необходимо совершенствовать.
Напомним, 17 октября студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел на учебу с самодельными бомбами и помповым ружьем, и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям. В результате нападения погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
После этого парламентарии и силовики неоднократно выступали с предложениями повысить безопасность в школах и вузах, а также установить возрастную планку для продажи оружия.