Ремонт «Адмирала Кузнецова» после крушения плавдока оценили в 70 миллионов рублей

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» после аварии на плавучем доке обойдется в 70 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Всего комиссия насчитала 52 повреждения, которые, по словам Рахманова, не отразятся на общих сроках по ремонту корабля. «По отношению к стоимости выполнения плановых работ (прим. — около 40 миллиардов рублей) эта сумма (70 миллионов рублей — ред.) составляет доли процента», — заявил он.

При этом он не стал говорить, за чей счет планируется провести ремонтные работы. Сразу после аварии Рахманов говорил, что ОСК может подать иск к судоремонтному заводу №82, который принадлежит Роснефти.

Напомним, плавдок-50, в котором находился на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов», затонул 30 октября. В АО «Центр судоремонта "Звездочка"» говорили, что плавдок затонул из-за перебоев с электричеством. После аварии Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности (ст. 216 УК).

После аварии «Адмирал Кузнецов», последнего из российских авианосцев, отбуксировали к причалу судоремонтного завода №35 для продолжения работ.

Судьба плавдока-50, самого большого в мире, единственного способно принять «Адмирал Кузнецов» на ремонт, остается неизвестной. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что его поднимут, поскольку он мешает заходу в гавань судоремонтного завода, однако непонятно когда и как.