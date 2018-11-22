Верховный суд разрешил строительство многоэтажки в Кунцево. Против этого выступают жители района

Верховный суд (ВС) России признал законным строительство 26-этажного жилого дома на месте сквера на улице Ивана Франко в московском районе Кунцево, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) из зала суда.

ВС постановил оставить апелляционную жалобу заявителей без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Таким образом, суд подтвердил законность постановления столичной мэрии о перепланировке 47-го и 48-го кварталов Кунцево, согласно которому в районе снесут старые пятиэтажки (37 домов), а жители получат квартиры в новых домах.

Ранее группа компаний ПИК, которая занимается строительством домов, приостановила работы из-за протестов местных жителей.

«Теперь жители смогли убедиться в том, что реализация проекта реконструкции происходит без нарушений. Компания и в дальнейшем будет придерживаться четкого исполнения плана застройки и сделает все возможное, чтобы соседство со строительными площадками причиняло как можно меньше беспокойства», — отметила директор департамента правовой защиты ГК ПИК Ирина Тимошенская.

Жители 47-го и 48-го кварталов Кунцево уже около года проводят протесты против передачи земель группе компаний ПИК. К концу прошлой недели они установили на месте сквера на Ивана Франко палаточный городок, после чего начались задержания. По данным ОВД-Инфо, 19 ноября задержали девять человек, в том числе экс-председателя «Яблока» Сергея Митрохина, а 20 ноября — семерых.