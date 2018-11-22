В России возбудили дело о неуплате таможенных платежей против японского производителя шин Bridgestone

Против японской компании-производителя шин Bridgestone возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 194 УК). Об этом РБК рассказала пресс-секретарь Балтийской таможни Алина Шмидт.

В рамках дела 20 ноября в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске в офисах компании прошли обыски. Следственные действия проходили при участии специального отряда быстрого реагирования (СОБР), который занимается борьбой с организованной преступностью.

В самой компании отмечали, что в офис Bridgestone приходили только представители таможни без полицейских. «Это по поводу поставки оборудования, которое произошло примерно три года назад», — приводит РБК слова директора по маркетингу Веры Мошкиной.

Японская компания Bridgestone является крупнейшим производителем шин в мире (ее представительства находятся в 40 странах мира). Первый завод компании в России появился в Ульяновске в 2013 году. Он производит до 2 млн шин ежегодно.