В Петербурге суд обязал прокуратуру выплатить 150 тысяч рублей владельцу заблокированного сайта о криптовалютах

Октябрьский районный суд Петербурга обязал прокуратуру выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации судебных расходов владельцу заблокированного сайта о криптовалютах bitcoininfo.ru Николаю Тонкошкурову. Об этом сообщается на сайте Forklog.

Сайт был заблокирован в 2016 году по требованию прокурора Выборгского района Петербурга. Обвинитель утверждал, говорится в определении, что на сайте содержалась информация, запрещенная к распространению на территории России, в частности, «об электронной валюте Bitcoin (биткоин)», которая «не обеспечена реальной стоимостью и не содержит информации о держателях».

В качестве мотивировки для блокировки сайта прокурор указывал на то, что «процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны государства, что противоречит» двум федеральным законам: «О Центральном банке Российской Федерации» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

В связи с блокировкой юристы подали апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд. Он жалобу рассматривать отказался, после чего Тонкошкуров обратился в Верховный суд, который постановил блокировку отменить.

Юристы из «Роскомсвободы», представлявшие интересы Тошнокурова, сообщили Forklog, что в российской практике в первый раз наказали за злоупотребление полномочиями надзорный орган.

Тонкошкуров оценил расходы, понесенные во время судебных разбирательств, в 234 450 рублей, однако суд снизил сумму компенсации.