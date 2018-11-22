ФСО отказалась комментировать взлет военных вертолетов из Кремля. СМИ пишут о подготовке к учениям

В Федеральной службе охраны (ФСО) России отказались комментировать взлет военных вертолетов с территории Кремля, пишет Интерфакс.

По информации агентства, речь может идти о тренировочном полете в рамках подготовки к учениям спецслужб в центре Москвы.

Ранее днем в социальных сетях появились фото- и видеокадры взлета двух военных вертолетов с площадки в Кремле. К одному из них на тросе была прикреплена платформа с грузом.

Позднее очевидец опубликовал видеозапись, на которой видно, что на платформе находятся люди.