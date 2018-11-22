РБК: глава управления по работе с личным составом Минобороны задержан по подозрению в получении взяток

Начальника главного ​управления по работе с личным составом Министерства обороны Михаила Барышева задержали по подозрению в получении взяток в связи с проведением III зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в ведмостве.

По их словам, речь может идти о взятках суммой более 20 млн рублей. «Показания на него [Барышева] дал бывший заместитель по ЦСКА», — рассказал источник издания в Минобороны.

То, что Барышев находится под следствием, подтвердили несколько других собеседников РБК. Они подтверждают, что претензии к Барышеву связаны с махинациями во время армейскх игр в Сочи, на которые была выделена субсидия в размере более 1 млрд рублей.

Еще один источник заявил, что Барышев «неделю как уволен из Минобороны» из-за подозрений в махинациях. От него самого, как и от Главного военного следственного управлении СК, получить оперативный комментарий не удалось. В пресс-службе ЦСКА прокомментировать ситуацию отказались.

III зимние Всемирные военные игры прошли в Сочи с 22 по 27 февраля 2017 года. В спортивную программу вошли семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. По итогам соревнований победителем стала Россия, второе и третье места заняли команды Италии и Франции соответственно.