В Краснодаре за мелкое хулиганство арестовали на 12 суток рэпера Хаски. Обновлено
Рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) арестовали на 12 суток за то, что он зачитал рэп на крыше автомобиля. Его признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП), сообщает «Правозащита Открытки».
Его также признали виновным в отказе пройти медицинское освидетельствование (ч. 1 ст. 6.9 КоАП). Назначенные трое суток ареста будут идти одновременно с первым наказанием.
Дело об организации несанкционированного массового мероприятия (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП) прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
Сам музыкант свою вину не признает. Защита намерена обжаловать решение суда.
Рэпера задержали у краснодарского клуба Bounce 21 ноября, где был отменен его концерт из-за предупреждения прокуратуры, обнаружившей в песнях Хаски призывы к суициду, насилию, экстремизму и пропаганду наркотиков. Музыканта отвезли в отдел полиции после того, как он исполнил несколько своих песен перед фанатами, забравшись на крышу автомобиля.
За день до этого полицейские угрожали сорвать концерт Хаски в Ростове-на-Дону. Они требовали от организаторов подписать предупреждение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности». В итоге на концерт пришли силовики, в зале отключили звук и освещение. Хаски пришлось читать тексты песен без микрофона и музыки.
Менеджеры музыканта отмечали, что прокуратура и сотрудники Центра по противодействию экстремизму угрожали площадкам в Краснодаре и Волгограде, на которых планировались последующие концерты. Позднее стало известно, что концерт исполнителя в Волгограде отменен.