Минкомсвязи предложило штрафовать за утечку персональных данных россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) России предложило штрафовать за размещение в открытом доступе персональных данных граждан.

Из документа, размещенного на портале проектов нормативных актов, следует, что изменения предлагается внести в ст. 13.11 КоАП (нарушение законодательства в области персональных данных).

За нарушение требований законодательства на лица, которые обрабатывают персональные данные, могут наложить административный штраф.

Для граждан он составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тысяч рублей и для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

В случае невыполнения оператором контроля за лицами, которые осуществляют обработку личных данных, также предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 6 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей и для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.

16 ноября «Коммерсант» сообщил, что в многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы на компьютерах хранятся копии паспортов, СНИЛС и банковские реквизиты граждан, доступ к которым может получить любой человек. Ранее утечки данных россиян замечали в Сбербанке, ВТБ, РЖД, московском интернет-операторе «АКАДО Телеком» и других компаниях.