Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой и разрешил военным стрелять по мигрантам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой из-за каравана мигрантов, который движется к южной границе.

Как пишет Bloomberg, это произошло два дня назад. Президент предупредил, что может закрыть границу полностью, если ситуация с мигрантами обострится.

Трамп также разрешил военным открывать огонь по мигрантам, «если это потребуется». По его словам, среди желающих пересечь границу США находятся минимум 500 преступников. При этом американский лидер не привел доказательств этой информации.

«Я не позволю получить преимущество над военными. У меня нет выбора. Хочу ли я, чтобы это случилось? Конечно нет. Но мы имеем дело с жестокими людьми», — приводит агентство заявление Трампа.

В октябре в сторону границы с Мексикой выдвинулся караван мигрантов из стран Центральной Америки. В связи с этим Трамп потребовал перебросить дополнительные военные силы к южной границе.

9 ноября Трамп подписал указ, который ограничивает мигрантам предоставление убежища. Тем, кто незаконно пересечет границу США с Мексикой, будут в нем отказывать. Получить убежище иностранцы смогут исключительно в установленных пунктах въезда при наличии документов, подтверждающих необходимость миграции.