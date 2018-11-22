В Россию вернулся включенный в «список Титова» бывший топ-менеджер «Роснефти»

Бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, включенный в «список Титова», вернулся в Россию из Великобритании, сообщает РБК со ссылкой на общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей, находящихся в федеральном и международном розыске, Дмитрия Григориади.

По его словам, приезд Локтионова был согласован с правоохранительными органами и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Бывшему топ-менеджеру «Роснефти» избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Григориади сообщил, что следственные действия должны начаться на следующей неделе.

Локтионов занимал должность вице-президента «Роснефти» с 1998 по 2004 год. После этого он ушел в частный бизнес и занялся работой в ЗАО «Нафтатранс».

Бизнесмен проходит по делу против сотрудников компании «Стройкласс» (по данным СМИ, он владел 20% акций) о хищении 6,65 млн рублей у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши в 2015 году. Бывший топ-менеджер называл уголовное преследование заказным и связанным с корпоративным конфликтом вокруг «Нафтатранса».

В феврале 2018 года, незадолго до президентских выборов, Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за уголовного преследования. После этого он объявил о существовании списка предпринимателей, желающих вернуться на родину, который он передал президенту России Владимиру Путину.

По данным РБК, заявки подали 34 человека. Часть из них вернулась в Россию. В отношении некоторых расследование продолжается, но уже без применения лишения свободы. Позднее Генпрокуратура подтвердила законность возбуждения дел против 25 фигурантов списка.

В середине ноября омбудсмен заявил о существование еще одного списка предпринимателей, которые скрываются от следствия за границей, но хотят вернуться в Россию. Всего заявок от бизнесменов было подано более 40, однако, по словам Титова, он оказывает поддержку не всем.