Британская полиция опубликовала записи передвижений Петрова и Боширова по Солсбери с камер наблюдения

Служба столичной полиции Великобритании опубликовала на своем сайте три новых видеозаписи передвижений по городу Солбсери двух подозреваемых в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля в марте, которые — как отмечается в сообщении властей — «известны под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов».

Записи не показывают мужчин в новых локациях — ранее полиция уже публиковала скриншоты из них. На кадрах подозреваемые покидают железнодорожную станцию Солсбери, а также ходят по улицам города (согласно аннотациям, по Уилтон-Роуд и Фишертон-стрит).

Все записи датированы 4 марта, днем совершения преступления, а разница во времени между кадрами с ж/д вокзала и Уилтон-Роуд составляет 10 минут.

Полиция также опубликовала несколько новых кадров, показывающих устройство флакона, в котором, как предпологается, провозили нервно-паралитическое вещество «Новичок». Накануне руководящий расследованием офицер полиции рассказал «Би-би-си», что остатков во флаконе хватило бы на то, чтобы «отравить еще несколько тысяч человек».

Напомним, в сентябре британские прокуроры обвинили в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двоих россиян, Александра Петрова и Руслана Боширова, назвав их сотрудниками ГРУ. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

Боширов и Петров вскоре появились в эфире телеканала Russia Today, где отвергли свою причастность к деятельности российских спецслужб и заявили, что на самом деле занимаются бизнесом в области спортивного питания. Свой визит в Англию они объяснили желанием посмотреть на шпиль знаменитого Солсберийского собора.

Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, из которых следует, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги.

В сентябре The Telegraph сообщила, что британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей. По данным властей, мужчина, также являющийся сотрудником ГРУ, прибыл в британский Солсбери до отравления для проведения «разведки на месте». «Фонтанка» утверждает, что его зовут Сергей Федотов — мужчина с таким именем прилетал вместе с Петровым и Бошировым в Прагу в 2014 году для слежки за Скрипалем.