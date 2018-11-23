Саратовский депутат уложился в 3,5 тысячи рублей на месячные покупки еды. Он начал эксперимент после отказа властей повысить прожиточный минимум

Депутат Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент по питанию на 3,5 тысячи рублей в месяц, сообщает ТАСС. Он начал его, чтобы доказать местным властям, что полноценно питаться на прожиточный минимум невозможно и этот показатель необходимо увеличить.

Бондаренко «сменил свой рацион» 23 октября, накануне был последний, 31-й день его «диеты». Он рассказал, что по окончании эксперимента чувствует себя хорошо и что у него даже осталось немного гречки и супа, заготовленного впрок. В основном весь месяц Бондаренко питался крупами, овощами и курицей. По его словам, ему пришлось отказаться от сладостей, шоколада и выпечки, поскольку он не мог их себе позволить.

Однако «прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя»,рассказал он РИА. За время эксперимента он похудел на 7,5 кг.

«Мне звонят многие информационные агентства, журналисты, товарищи и поздравляют, но я считаю, что поздравления должны быть тогда, когда мы добьемся изменения этой ситуации, когда потребительская корзина в России будет увеличена, — написал депутат на своей странице в Instagram. — На сегодняшний день я подготовил законодательную инициативу на тему увеличения продуктовой потребительской корзины, которую внесу в ближайшее время в Саратовскую областную думу с целью обращения в Госдуму».

Напомним, свой эксперимент депутат Бондаренко начал после спора с министром занятости труда и миграции Натальей Соколовой. Та стояла на своем и утверждала, что пенсионерам «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей» 3,5 тысяч рублей в месяц. После того как разговор попал в СМИ, Соколову уволили.