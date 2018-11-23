РБК: фигурант дела о хищениях в резиденции Путина рассказал об откатах при работах в Грановитой палате и Большом кремлевском дворце

Руководство компании «Балтстрой» миллиардера Дмитрия Михальченко, обвиняемой в хищениях при строительстве резиденции главы государства в Ново-Огарево, как минимум с 2007 года похищало бюджетные средства, выделенные на объекты госохраны. Об этом говорит другой фигурант дела, экс-замглавы компании-субподрядчика «Климат проф» Борис Мальцев в своих показаниях, с которыми ознакомился РБК.

Сейчас в деле четыре эпизода, помимо резиденции в Ново-Огареве бюджетные деньги, по данным следствия похищались при работах в резиденции «Горки-9» (где сейчас проживает премьер Медведев), комплексе госдач «Воробьевы горы» и принадлежащем Федеральной службе охраны комплексе Средних торговых рядов на Красной площади, а годом создания преступного сообщества следствие считает 2011-й.

Однако, согласно показаниям Мальцева, впервые руководство «Балтстроя» предложило ему за откат принять участие в работах в 2007 году: фирма оснастила инженерными системами пресс-центр Константиновского дворца в Петербурге, передав «Балтстрою» 20% от суммы контракта.

Впоследствии, как утверждает Мальцев, компании освоили еще около двух десятков контрактов, заказчиками которых в основном выступали Федеральная служба охраны (ФСО) и Министерство культуры. Работы были связаны с объектами первых лиц государства и учреждениями культуры. Среди них — Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Московская консерватория им. П.И. Чайковского, театр «Современник» и другие.

Причем сумма отката постепенно увеличивалась. Так, в 2011 году на него пришлось 343 из 757 миллионов рублей на установку оборудования в комплексе Средних торговых рядов на Красной площади, 5. Чтобы заложить в смету откат, компания по согласованию с «БалтСтроем» кратно завышала цены на закупаемое оборудование, накрутка составляла от 200–300 до 1000%.

Напомним, уголовное дело о хищениях при строительстве в Ново-Огарево резиденции главы государства возбудили в марте прошлого года, оно получило гриф «совершенно секретно».

По информации в СМИ, в декабре 2012 года Федеральная служба охраны заключила с ФГУП «Атэкс» контракт стоимостью более 5,6 миллиардов рублей на строительство в Ново-Огарево резиденции главы государства. В качестве субподрядчиков были привлечены фирмы «Стройфасад», связанная с «Балтстроем», и «Стройкомплект». Причем работа над объектом должна была завершиться в ноябре 2014 года, чего сделано не было.