В результате нападения на генконсульство Китая в Пакистане погибли двое полицейских

Трое вооруженных мужчин напали на генконсульство Китая в пакистанском городе Карачи. Они были убиты, в результате также погибли двое полицейских, сообщили Associated Press в полиции.

Нападавшие около 9 часов утра по местному времени взорвали у здания ручную гранату, а после открыли огонь по охранникам у входа в консульство, после чего попали на территорию дипмиссии. Однако они были убиты до того, как смогли попасть в здание консульства, все сотрудники в безопасности.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Освободительная армия Белуджистана», пишет AFP. На нападавших также были надеты «пояса смертника».