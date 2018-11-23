Бывшего владельца здания «Зимней вишни» объявили в международный розыск

Вячеслава Вишневского, бывшего генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей зданием торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», объявили в международный розыск. Об этом ТАСС рассказала его адвокат.

Постановление о розыске было подписано 31 октября и вступило в силу после рассмотрения жалобы на арест Вишневского: 23 ноября Кемеровский областной суд оставил в силе заочный арест до 25 декабря.

Дело в отношении него возбудили 1 ноября: ему предъявили обвинение в даче взятки (ч.5 ст.291 УК) в 2013-2014 годах в размере 7 миллионов рублей «за незаконные действия и бездействие» при реконструкции ТРЦ. По информации СК, он покинул Россию в 2016 году и в данный момент живет в Испании.

Тогда обвинение также предъявили начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Следствие считает, что они действовали в составе организованной группы.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате него погибли 60 человек. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. По делу арестованы 12 человек.