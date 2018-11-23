Верховный суд допустил изъятие единственного жилья у должника

Верховный суд постановил, что у гражданина-банкрота может быть изъято и реализовано с торгов единственное жилье. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на решение по делу Анатолия Фрущака, который должен своему кредитору около 13 млн рублей.

До этого нижестоящие суды выносили решения в пользу Фрущака и не разрешали изъять его пятикомнатную квартиру площадью в 198 квадратных метров для реализации, так как она считается его единственным жильем. Квартира оценивается в 28 млн рублей.

Вынося решение в пользу должника, суды ссылались на позицию Конституционного суда, который опирается на статью 446 Гражданского кодекса. Согласно этой статье, единственное жилье имеет имущественный иммунитет.

Однако судебная коллегия ВС по экономическим спорам отменила предыдущие решения судов и отправила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Фрущак и его кредитор Андрей Кузнецов судятся с 2010 года. За это время долг Фрущака вырос с 8 миллионов рублей до 13 миллионов. В 2017 году Фрущак подал в арбитражный суд заявление о банкротстве, и в августе суд удовлетворил его иск и запустил процедуру продажи его имущества.

Фрущак передал свою квартиру жене по соглашению о разделе имущества, но позже суды признали сделку недействительной и квартира вновь оказалась в единоличной собственности должника.