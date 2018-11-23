В Иркутской области государственный Центр по борьбе со СПИДом купил iPhone за 123 тысячи рублей

В Иркутской области государственный центр по борьбе со СПИДом потратил 123 тысячи рублей за покупку смартфона iPhone XS Max с 512 гигабайтами внутренней памяти. Об этом сообщает издание Cnews со ссылкой на материалы госзакупки.

Как уточнила глава центра Юлия Плотникова, на покупку смартфона потратили средства, выделенные Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

«Это оборудование приобретено для реализации международного проекта по вовлечению и удержанию представителей ключевых групп — к которым относятся представители МСМ (гомосексуалисты), потребители наркотиков, работники коммерческого секса — на терапии по ВИЧ-инфекции и по туберкулезу посредством в том числе специального приложения для смартфона и обеспечения непрерывного контакта врача и пациента», – сказала она.

Смартфон используют для работы, на нем врачей учат работать с пациентами с применением телемедицины, также его будут брать на акции по тестированию и другие выездные мероприятия, добавила Плотникова.

По ее словам, организация купила iPhone XS Max, так как смартфон имеет высокую разрешающую способность и уникальные технические характеристики.

В центре уверены, что для работы врачам требуется только лучшее оборудование, а необходимое приложение запустится только на свежих устройствах iOS. О каком приложении идет речь, в центре не уточнили.

Цена, по которой «Иркутский СПИД-центр» купил iPhone XS, превышает стоимость среднестатистического годового курса лечения от СПИДа (83 тысячи рублей), отмечает Cnews.

Представители отрасли, с которыми поговорили Cnews, раскритиковали центр за покупку такого дорогого телефона в условиях эпидемии ВИЧ в регионе. Один из собеседников издания считает, что такие действия дискредитируют коллег.