Проигравшая на выборах экс-губернатор Владимирской области стала аудитором Счетной палаты
Бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова стала аудитором Счетной палаты России. Такое решение приняли члены Совета Федерации на пленарном заседании, пишет ТАСС.
Ее кандидатуру поддержали 146 сенаторов, двое выступили против и еще один воздержался.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что опыт Орловой, полученный за время работы в Государственной думе и на посту губернатора, будет полезен Счетной палате, где «надо не просто как бухгалтер цифры считать, а понимать существо содержания, существо бюджетного процесса».
Ранее против перехода Орловой на должность аудитора Счетной палаты выступил активист «Открытой России». Во время одиночного пикета у здания Совфеда он потребовал для экс-губернатора уголовной ответственности.
Владимирцы продолжают требовать уголовной ответственности для экс-губернатора Светланы Орловой. Активист Кирилл Николенко провел пикет у здания Совета Федерации pic.twitter.com/5evNhdGwfc— Команда Открытой России (@openrussiateam) November 22, 2018
В сентябре во втором туре выборов губернатора Владимирской области победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набрав 57,03% голосов. За Светлану Орлову проголосовали 37,46% избирателей.