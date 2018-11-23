ФСБ: в двух реабилитационных центрах Саратова пытали и насильно удерживали пациентов

Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области обнаружили в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых более 40 человек, удерживаемых против их воли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Интерфакс.

«К ним применялись различные методы воздействия на психику, унижающие человеческое достоинство, в частности, их лишали пищи, медикаментов и сна. За невыполнение требований реабилитанты подвергались наказаниям, граничащим с пытками», – уточнили в ФСБ.

Центры работали с пациентами по американской программе «12 шагов». Пациенты лечатся в группе и вместе проходят 12 этапов для избавления от зависимости: от признания своей проблемы до оказания помощи другим больным и нуждающимся людям.

Сотрудники центров не имели специального медицинского образования, большинство из них ранее сами проходили реабилитацию.

Средняя продолжительность курса лечения составляла полгода, пациенты платили от 60 тысяч до 70 тысяч рублей в месяц, говорят в ФСБ.

СК возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору. ФСБ проверит работу всех реабилитационных центров в Саратовской области.