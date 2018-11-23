«Представляет особую общественную значимость»: мэрия Москвы за свой счет прорекламировала фильм «Крымский мост»

Правительство Москвы разрешило прокатчику кинокомедии «Крымский мост. Сделано с любовью» — компании «Централ Партнершип» — рекламировать фильм бесплатно около месяца.

В протоколе заседания межведомственной комиссии по вопросам распространения рекламы от 10 октября 2018 года говорится, что фильм признали «представляющим особую общественную значимость».

Представитель московского департамента СМИ и рекламы, имя которого не называется, подтвердил «Открытым медиа», что признанную общественно важной рекламу разрешено размещать бесплатно на поверхностях, выделенных под социальную рекламу.

До 18 ноября для кинокартины выделили 25 рекламных щитов, 10 цифровых билбордов, 8 отдельно стоящих конструкций наружной рекламы, 3 стороны сверхбольшого формата и медиафасады (их количество не уточняется).

По оценкам экспертов, такая реклама могла стоить 3−5 млн рублей.

Комедийная мелодрама «Крымский мост. Сделано с любовью!», режиссером которой выступил Тигран Кеосаян, а сценаристом — его жена, глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, разворачивается на фоне строительства моста через Керченский пролив.

На портале «Кинопоиск» картина получила 2,5 балла из 10. За первые выходные после премьеры она собрала 44,9 миллиона рублей, согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов. При этом прокатчик «Централ Партнершип» отмечал, что мелодрама попала «в 25 самых успешных стартов российского кино в этом году».

Русская служба «Би-би-си» сообщала, что на съемку фильма из бюджета Фонда кино безвозмездно выделили 100 млн рублей. В самой организации отказались раскрыть сумму господдержки. По данным издания, заявку на финансовую помощь подала студия «8 рядов», которую возглавляет брат режиссера Давид Кеосаян.