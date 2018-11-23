обновлено По данным на 17:00 мск цена на нефть марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель (59,56), потеряв в стоимости 5,42%.

Цена на нефть марки Brent обновила минимум этого года, опустившись ниже 61 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне.

Цена упала до 60,32 доллара за баррель, что на 3,64% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В последний Brent стоил меньше 61 доллара в начале ноября 2017 года.

13 ноября ОПЕК четвертый раз подряд снизила прогноз по мировому спросу на нефть. Аналитики ОПЕК прогнозируют, что спрос на нефть в следующем году вырастет на 1,29 млн баррелей в день, что на 70 тысяч баррелей меньше прошлого прогноза.