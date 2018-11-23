На Троекуровском кладбище простились с сооснователем «Новой газеты» Зоей Ерошок

В Москве на Троекуровском кладбище простились с одной из основательниц «Новой газеты», обозревателем Зоей Ерошок. Журналистка умерла на 65-ом году жизни 21 ноября от тяжелой и продолжительной болезни.

В Большой зал пришло около сотни человек. На прощании присутствовали родственники Ерошок, коллеги из «Комсомольской правды» и «Новой газеты», поэт Евгений Бунимович, актриса Лия Ахеджакова, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер и другие.

Зоя Ерошок окончила факультет журналистики МГУ. Несколько лет она работала в молодежной газете «Комсомолец на Кубани», а затем в «Комсомольской правде». Ерошок была в числе нескольких десятков журналистов, которые начали в 1993 году выпускать «Новую газету». В этом издании она работала до конца жизни.

В 1997 году Ерошок была удостоена премии Союза журналистов «Золотое перо России». Дважды, в 2001-ом и 2008-ом годах, она становилась лауреатом премии имени журналиста Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство».