Около кинотеатра «Соловей» задержали экс-главу московского «Яблока»

В Москве около киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, который планируют снести, задержали бывшего главу московского «Яблока» Сергея Митрохина. Об этом политик написал в своем твиттере.

Митрохина задержали, когда он проводил общественную инспекцию кинотеатра.

Я задержан полицией при проведении общественной инспекции киноцентра «Соловей», который Хуснуллин вчера приговорил к сносу и возведению на его месте апарт-отеля. Киноцентр в прекрасном состоянии, а я с охраной из 12 сотрудников еду в ОВД Пресня pic.twitter.com/7RNYzpUkSq — Сергей Митрохин (@mitrokhin) November 23, 2018

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сказал, что на месте киноцентра «Соловей» может быть возведен комплекс апартаментов с медицинским центром. По его словам, у застройщика уже есть все необходимые разрешения, и сроки строительства он установит самостоятельно.

По данным «Новой газеты», на месте киноцентра «Соловей» может появиться гостиница с культурно-досуговым комплексом высотой в 74,9 метра.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что ранее при прохождении публичных слушаний проект строительства не вызвал сопротивления жителей. Москвичи уже начали сбор подписей под петицией «Не дадим закрыть Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне!».

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году на средства Союза кинематографистов СССР по проекту архитектора Владимира Гинзбурга. В нем располагаются 24 зала, он является одним из крупнейших киноцентров в Европе.