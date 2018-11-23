Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых

Совет Федерации одобрил пакет законов о проведении в четырех регионах эксперимента, согласно которому самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, не нанимающие работников по трудовым договорам, будут платить специальный налог. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно проекту закона, такой «налог на профессиональный доход» в экспериментальном режиме появится с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, а также в Калужской области и в Республике Татарстан.

Предполагается, что доходы от реализации товаров, работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам — 6%. Он коснется тех, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год (около 200 тысяч рублей в месяц). Платить налог нужно будет ежемесячно.

Переход на новый налоговый режим будет добровольным, его можно будет оформить при помощи мобильного приложения «Мой налог». Тот, кто согласится на него, будет освобожден от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее Госдума одобрила законопроект в третьем чтении. Ко второму, основному, чтению в законопроект были приняты ряд поправок, которые коснулись штрафов за его нарушение. Раньше за отказ от выдачи фискального чека или за неверное его формирование предполагались штрафы в 20% от суммы расчета (но не менее 1 тысячи рублей), а в случае повторного нарушения — 100% и не менее 5 тысяч. В итоговом чтении минимальные значения штрафа (1 и 5 тысяч соответственно) были убраны, как и требование выдавать фискальный чек.