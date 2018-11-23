«Би-би-си»: связанные с Пригожиным компании построили часовню в память о погибших бойцах ЧВК «Вагнер»

В Краснодарском крае, неподалеку от полигона Молькино, где, по данным СМИ, находится тренировочная база частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», появилась часовня в память о погибших в Сирии российских добровольцах. Как пишет Русская служба «Би-би-си», к строительству часовни причастны компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого считают спонсором ЧВК.

Фото: Русская служба «Би-би-си»

Часовня появилась у обочины федеральной трассы «Дон» на въезде в курортный город Горячий Ключ. Ранее этот участок принадлежал местной жительнице Светлане Хохловой, которая зимой 2017 года продала его петербургской компании «Эксклюзив технолоджи». Издание утверждает, землю юридически записали на «Эксклюзив технолоджи», но по факту строительством часовни занималась компания Пригожина «Мегалайн».

Эту информацию на условиях анонимности подтвердил «Би-би-си» один из бывших менеджеров фирмы. Журналисты выяснили, что обе компании пользовались услугами одной петербургской страховой компании.

Кроме того, по данным «Би-би-си», «Эксклюзив технолоджи» вступила в саморегулируемую организацию «Газораспределительная система. Строительство». Ее сотрудник для связи дал электронный адрес concord.irina@mail.ru — такую же почту использует пригожинская компания «Конкорд менеджмент и консалтинг».

В разговоре с изданием Ксения Мищенко, представившаяся пресс-секретарем «Эксклюзив технолоджи», отказалась ответить на вопрос о связи фирмы с Пригожиным и ЧВК «Вагнер», сославшись на коммерческую тайну.

«Единственное, что мы можем сообщить — участок был приобретен “Эксклюзив технолоджи” для строительства объекта по заказу общественной организации, которая в скором времени станет полноправным собственником в рамках заключенных ранее договоренностей», — заявила она.

О вооруженных формированиях, получивших название ЧВК «Вагнер», заговорили после начала боевых действий на востоке Украины и в Сирии. Позднее СМИ сообщали, что наемники ЧВК были замечены в странах Африки и Ливии. Российские власти существование частных военных компаний отрицают.

СМИ называют Пригожина основателем и главным спонсором ЧВК «Вагнер». Сам бизнесмен связь с ЧВК неоднократно отвергал. Недавно «Новая газета» заметила Пригожина на переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром. «Би-би-си» со ссылкой добровольца ЧВК Николая Аверина сообщала, что наемников планировали отправить в Ливию, но позднее команду отменили и сказали им ждать дальнейших указаний.