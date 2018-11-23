В Челябинске для борьбы с экстремизмом предложили переименовать улицы, названные в честь участников революции

В Челябинске предложили переименовать улицы, названные в честь участников революции Софьи Кривой и Самуила Цвиллинга, для борьбы с экстремизмом. С инициативой выступил Вадим Бобровский, замминистра образования региона, курирующий молодежную политику.

«Если заглянуть в “Википедию”, то увидим, что улица Сони Кривой названа в честь девушки, которая в 14 лет была арестована в связи с деятельностью в РСДРП.

Она была точно экстремисткой по отношению к строю, который тогда был.

Идем дальше — Самуил Цвиллинг в 16 лет убил дальнего родственника — аптекаря, чтобы получить деньги на революционную деятельность», — приводит слова Бобровского Znak.com.

Предложение переименовать улицы поступило в рамках обсуждения подросткового экстремизма. По словам Бобровского, этому необходимо «зеркально противодействовать»: «Все, что имеет отношение к экстремизму, нужно менять. Дети туда сами не приходят, их туда вовлекают. Мы это видим из анализа ситуации».

Осенью в России произошло несколько резонансных событий, вызвавших дискуссию по поводу безопасности в образовательных учреждениях и возраста для продажи огнестрельного оружия. В октябре 18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже, в результате которых погибли 21 человек.

Через несколько дней в архангельском здании ФСБ 17-летний студент техникума совершил самоподрыв. Три сотрудника спецслужбы получили ранения. Позднее ФСБ арестовала 14-летнего московского школьника по обвинению в изготовлении бомбы, которую он планировал взорвать на «Русском марше» в Люблине 4 ноября. Сообщалось, что студент и школьник до этого переписывались в мессенджере.