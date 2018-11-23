В Омске 74-летнего правозащитника оштрафовали за «неповиновение полиции»

Омский районный суд оштрафовал на 500 рублей 74-летнего председателя Комитета по правам человека (КПЧ) Валентина Кузнецова за «неповиновение сотруднику полиции» (ч 3. ст. 19 КоАП РФ).

Как сообщала «Новая», инцидент случился в пригородном поселке Омский, где Кузнецов со знакомым предпринимателем снимал с квадрокоптера территорию, на которой предполагается поселить 3,5 тысячи граждан КНР, как минимум, на 3 года – до окончания реконструкции нефтеперерабатывающего завода (эксперты не исключают, что она затянется на более долгий срок).

По звонку «представителя собственника» земельного участка на место съемки прибыл участковый оперуполномоченный, попросивший правозащитника предъявить документы, не уточнив, какие именно – удостоверение личности или разрешение снимать видео в данном месте, которого, по мнению Кузнецова, не требовалось, так как этот объект – не секретный, и есть ли у него настоящий собственник, неизвестно. Председатель КПЧ ответил, что документов при себе не имеет, и спросил участкового, на основании чего он проводит именно здесь оперативные действия. Тот не предъявил надлежащего документа, и правозащитник, посчитав его действия противоправными, направился в сторону трассы. На видеозаписи, которая просматривалась в зале суда, видно, как «представитель собственника», пока шли препирательства, достал из кармана предмет, похожий на газовый пистолет.

Фамилия этого человека – Кардонис, а точное имя его не установлено: при оглашении материалов дела судья Тригуб, дважды отказавший в ходатайстве о его вызове в суд, называл его тремя разными именами – Олегом, Алексеем и Александром. Как сообщала ранее «Новая», на собрании граждан поселка Омский, выступивших единогласно против строительства в нем «китайского городка», этот человек представлялся «Олегом Николаевичем», категорически отказываясь называть свою фамилию. Не стало ее раскрывать и руководство районной администрации. Вспомнила его фамилию депутат Троицкого поселения Ирина Дроздова – три года назад г-н Кардонис представлял там Топливную компанию, проводившую в дома селян газ: собрано было с местных жителей 2,5 млн рублей – газа, говорит Ирина Леонидовна, нет до сих пор, а часть собранных Кардонисом средств исчезла.

Путь к трассе правозащитнику преградили трое неизвестных лиц: они сбили пенсионера с ног, заломили руки за спину, связав их снятым с его брюк ремнем, били его головой о землю и ногами по телу, после чего бросили в свою иномарку, где около 5 часов удерживали его в присутствии большого числа полицейских, прибывших к месту происшествия следом за участковым.

Медики зафиксировали у Кузнецова сотрясение мозга и множество гематом. Медосвидетельствование приложено к заявлению, по которому проводит проверку областное СУ СКР.

Передано в правоохранительные органы и видео, снятое квадрокоптером, которое правозащитнику удалось сохранить: из него следует, что с территории, которая до сих пор относится к сельхозугодьям, строителями «городка» незаконно снят плодородный слой. Активисты Омского подали в сельскую администрацию уведомление о проведении местного референдума, на котором селяне должны решить – быть в поселке «китай-городу» или не быть.

Штраф, назначенный ему районным судом, Валентин Кузнецов считает абсолютно необоснованным: он сказал «Новой», что будет обжаловать это решение в областном суде.